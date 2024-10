Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Drei Männer verletzten 55-Jährigen++Kellerbrand in Wohnhaus+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Drei Männer verletzten 55-Jährigen+ Verden. Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es im Holzmarkt zu einem Raub, bei dem ein 55-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Mann hatte in einem Automaten Geld vergessen und sprach beim Zurückkehren drei Männer zu dem fehlenden Geld an. In der Folge griffen ihn die drei Männer an und verletzten ihn leicht. Als Zeugen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und die Polizei informierten, flüchteten zwei der Täter. Der dritte Mann könnte durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Sie leiteten Ermittlungen gegen ihn und die beiden bislang unbekannten Männer ein. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kellerbrand in Wohnhaus+ Schwanewede. Heute Morgen, gegen 08.40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in der Straße Kleine Landwehr ein Keller in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Bewohner das Haus bereits verlassen. Er war bei dem Brand leicht verletzt worden und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller schnell ablöschen. Ob bei dem Feuer ein Schaden an dem Gebäude entstand, ist noch unklar. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise unter 04791-3070 mitzuteilen.

