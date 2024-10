POL-VER: +Mit Glasflasche verletzt++Werkzeug gestohlen++Kurze Flucht über die Autobahn++Ampel überfahren++Vorfahrt genommen++Von Fahrbahn abgekommen++Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Mit Glasflasche verletzt+ Verden. Am Busbahnhof in der Bahnhofstraße wurde am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein 51-Jähriger verletzt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Aus bislang ungeklärten hatte ein 52-Jähriger den 51-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen. Zwei Zeugen griffen daraufhin ein und verhinderten eine weitere Auseinandersetzung. Anschließend informierten sie die Polizei.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 52-Jährigen ein und stellen fest, dass gegen den Mann noch ein offener Haftbefehl vorlag. Diesen konnten sie im Anschluss vollstrecken.

+Werkzeug gestohlen+ Langwedel. In der Zeit von Montag, 17 Uhr, auf Dienstag, 07 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Hollenstraße im Ortsteil Dahlbrügge eine Scheibe eines Transporters und verschafften sich Zugang in den Laderaum. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie verschiedene Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Kurze Flucht über die Autobahn+ Achim. Am Dienstagabend wollten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Daimler auf der A27 in Richtung Bremen kontrollieren. Statt den Anhaltesignalen zu folgen, beschleunigte der Fahrzeugführer und flüchtete weiter in Richtung Bremen. An der Anschlussstelle Sebaldsbrück konnte der Pkw schließlich angehalten und kontrolliert werden.

Die Beamten stellten fest, dass der 30-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

+Ampel überfahren+ Dörverden. Am Dienstagmorgen, gegen 09 Uhr, kam es auf der Kreuzung der Diensthoper Straße zur Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fahrerin leicht verletzte.

Die 39-Jährige befuhr mit ihrem VW die Diensthoper Straße und überfuhr nach ersten Informationen das Rotlicht der Ampel. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem Kia eines 38-Jährigen zusammen, der von der Bahnhofstraße in Richtung Große Straße unterwegs war. Die Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

+Vorfahrt genommen+ Verden. An der Kreuzung des Johanniswall und der Lindhooper Straße stießen am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein Dacia und ein Audi zusammen.

Der 52-jährige Fahrer des Dacia wollte vom Johanniswall nach links auf die Lindhooper Straße abbiegen und folgte einem vorausfahrenden abbiegenden Pkw, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr zu achten. Er stieß mit dem Audi eines 42-Jährigen zusammen und verletzte ihn leicht. Durch den Unfall war die Kreuzung zeitweise blockiert. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Langwedel. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW verlor am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, in der Bürgermeister-Benecke-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei streifte sie einen Straßenbaum und fuhr anschließend in einen Zaun. Ihre 19-jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck+ Schwanewede. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete am Dienstag gegen 14 Uhr im Bernhard-Meyer-Weg Schmuck und Bargeld. Der Täter gab sich der Seniorin gegenüber als Wasserwerker aus und gelangte in die Wohnung. In einem unbeobachteten Moment konnte er die Wertgegenstände stehlen und verließ anschließend die Wohnung. Die Frau bemerkte anschließend erst den Diebstahl.

Die Polizei Schwanewede bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen oder Personen unter 04209-918650 mitzuteilen.

