POL-PDLD: Bellheim - Zeche geprellt und abgehauen

Bellheim (ots)

Wegen Zechbetrug muss sich ein 23 - Jähriger verantworten nach dem er seine Getränke in einer Gaststätte am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr nicht bezahlen wollte. Der Gast reagierte auf die Anspreche des Betreibers aufbrausend und verließ die Örtlichkeit fußläufig ohne seine Rechnung in Höhe von 9 EUR zu begleichen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen in der Nähe des Lokals feststellen und seine Personalien erheben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

