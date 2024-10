POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots) - Am 21.10.2024, zwischen 14 und 16 Uhr, wurde ein grauer Audi A6 mit SÜW-Kennzeichen durch unbekannte Täter zerkratzt. Der PKW war vor einem Wohnanwesen in der Schweppenhäuserstraße abgestellt. An dem PKW entstanden ein Lackschaden von geschätzt 2000.- Euro. Wer Hinweise zum Täter machen kann wird gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Tel. 06343 93340 oder E-Mail ...

mehr