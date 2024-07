POL-WAF: Beelen. Erheblich alkoholisiert mit unversichertem E-Scooterroller gestürzt

Warendorf (ots) - Am Samstag, 27.07.2024, gegen 17.17 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Warendorfer mit seinem Krad auf der L830 (Schmedehausener Straße) von Ostbevern in Richtung Brock. Etwa 800 Meter vor dem Ortseingang Brock bog der 25-Jährige nach rechts in die Bauernschaft Deppengau ab, verlor die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Er verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es ...

