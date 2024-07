POL-WAF: Drensteinfurt. PKW prallt gegen einen Baum

Warendorf (ots) - Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstag (25.07.2024, 19.52 Uhr) eine polizeiliche Verkehrskontrolle in Beckum gestört. Der Beckumer kam aus Richtung eines Supermarktes an der Hauptstraße auf die Mitarbeiter der Verkehrskontrolle zu und begann diese unvermittelt anzupöbeln und ihnen zu drohen. Er warf eine Glasflasche in ihre Richtung weigerte sich einem Platzverweis nachzukommen. Auch als eine weitere ...

