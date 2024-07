POL-WAF: Beckum. Mann pöbelt während Verkehrskontrolle

Warendorf (ots) - Zwei Radfahrerinnen sind am Donnerstag (25.07.2024, 12.38 Uhr) in Oelde frontal zusammengestoßen, beide wurden dabei leicht verletzt. Eine 53-jährige Ennigerloherin fuhr auf der Ennigerloher Straße in Fahrtrichtung Ennigerloh. Am Ende des Fahrradweges wechselte sie die Straßenseite, um auf dem linken Geh- und Radweg weiter in Richtung Ennigerloh ...

mehr