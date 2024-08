Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Daimler-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und beschädigt Baum und städtische Pfosten

Mannheim (ots)

Einen wirtschaftlichen Totalschaden versursachte ein 19-Jähriger an seinem Daimler-Benz, nachdem er in der Augustaanlage von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Der 19-Jährige fuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:40 Uhr die Augustaanlage stadtauswärts entlang. Auf der nassen Fahrbahn und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich kam er nach links von der Straße ab und kollidierte mit drei Pfosten und anschließend mit einem Baum. Die Pfosten wurden durch den Zusammenstoß teilweise aus der Verankerung gerissen und durch die Gegend geschleudert. An dem Fahrzeug, den Pfosten und dem Baum entstand ein Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Das Fahrzeug musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

