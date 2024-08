Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz am Wasserturm, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5835682), sind Donnerstag gegen 20:30 Uhr drei männliche Personen aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und zwei männlichen Kontrahenten im Alter von 19 Jahren und 21 Jahren schoss der 23-jährige Mann mit einer Schreckschusswaffe in Richtung der beiden Männer. Hierbei wurde der 19-Jährige leicht verletzt und seine Kleidung beschädigt. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Anschließend versuchte der 23-jährige Täter mit seiner 19-jährigen Begleiterin mit einem E-Scooter zu flüchten. Die beiden Männer verfolgten den Täter und die weibliche Begleitung und besprühten diese mit Pfefferspray. Hierbei wurde die 19-Jährige leicht verletzt und zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Unmittelbar danach konnte der 23-Jährige von Polizeikräften ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Bei den polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis, Amphetamin und Morphin stand, sodass er sich neben dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz, einer Sachbeschädigung unter anderem auch für eine Trunkenheit im Verkehr verantworten muss. Weiterhin wurde die Schreckschusswaffe sichergestellt. Anschließend ist der Mann aus den Maßnahmen entlassen worden.

Auch die beiden Kontrahenten, die im Verdacht stehen, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben, indem sie Pfefferspray auf die beiden Personen sprühten, wurden im Anschluss zum Polizeirevier gebracht. Der 19-Jährige muss sich auch wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da er Drogen bei sich führte. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls entlassen.

Die weiteren Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt werden.

