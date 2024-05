POL-WES: Rheinberg - Täter bricht in Blumengeschäft mit Lottoannahmestelle ein

Wesel (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, brachen drei bislang unbekannte Personen in einen Getränkemarkt an der Reeser Landstraße ein. Die Täter brachen zunächst ein Zaunelement zum Pfandlager heraus und verschafften sich Zutritt auf das Gelände. Danach rissen sie die Schließvorrichtung vom Schiebetor zum Getränkemarkt ab und gelangten in das Ladenlokal. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter eine noch ...

