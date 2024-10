Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 26.10.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Unfall auf der A1 +++ Stauende übersehen +++ Schwerer Unfall zwischen Pkw und E-Scooter +++ Betrunken am Steuer +++

Unfall auf der A1

A1 / Achim. Am Freitag gegen 15 Uhr kam es auf der A1 im Bereich des Bremer Kreuzes zu längeren Staus. Eine 24-jährige aus Großefehn befuhr mit ihrem Mercedes den linken Fahrstreifen Richtung Münster und übersah, dass die Fahrzeuge vor ihr bremsen mussten. Sie fuhr auf den Audi eines 24-jährigen Oyteners auf, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf den VW einer 37-jährigen aus Reken geschoben wurde. Der Audi und der Mercedes waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 21.000,-EUR.

Stauende übersehen

A27 / Langwedel. Am frühen Freitagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw Chevrolet die A27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen Verden/Nord und Langwedel stockte der Verkehr, weswegen eine 52-jährige aus Aurich ihren Mercedes bis zum Stillstand abbremsen musste. Dies erkannte der 37-jährige zu spät und fuhr fast ungebremst auf. Die Auricherin wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn eine Stunde lang voll gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Oyten reinigte nach der Aufnahme noch die Fahrbahn.

Schwerer Unfall zwischen Pkw und E-Scooter Achim. Am Freitagmittag kam es auf der Bahnhofstraße im Ortsteil Baden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 76-jähriger Mann aus Achim befuhr mit seinem Pkw BMW die Bahnhofstraße, als ein 39-jähriger Mann aus Achim die Fahrbahn auf seinem E-Scooter querte. Der Fahrer des E-Scooters wurde von dem Pkw erfasst und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde anschließend durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Verkehrsunfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim zu melden (Tel. 04202/9960).

Betrunken am Steuer

Blender. Am Freitagabend erhielt die Polizei Achim den Hinweis auf einen Pkw mit auffälliger Fahrweise. Durch Beamte der Polizei Achim konnte der Pkw und die 66-jährige Fahrerin aus Blender kontrolliert werden, die zuvor von der Fahrbahn angekommen war und Gebüsch im Seitenraum touchiert hatte. Der Verdacht bestätigte sich, die Fahrerin stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Frau musste anschließend nicht nur Blut, sondern auch ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Landkreis Osterholz

+++ Unfall mit verletzter Person +++ Radfahrer verletzt +++

Unfall mit verletzter Person

Grasberg. Am Freitagmittag kam es im Kirchdamm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 38-jährige Fahrzeugführer eines BMW beabsichtigte aus der Moorender Straße auf den Kirchdamm abzubiegen. Hierbei übersah er die bevorrechtigte 32-jährige Fahrzeugführerin eines Opel, die aus dem Kirchdamm in die Moorender Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Fahrerin des Opel leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Grasberg unter der Telefonnummer 04208-919880 entgegen.

Radfahrer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Ein 53-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad auf der Scharmbeckstoteler Straße. Durch den Sturz zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Im Laufe der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten ein Atemalkoholwert von über drei Promille beim Radfahrer festgestellt werden. In der Folge wurde der Beteiligte zur Behandlung seiner Wunde und zur Entnahme einer Blutprobe in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Osterholz unter 04791-3070 entgegen.

