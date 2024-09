POL-NI: Stadthagen - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Rehburg-Loccum (ots) - (KEM) Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall an der Münchehäger Straße schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Lübbecker mit seinem Motorrad gegen 13 Uhr die Münchehäger Straße/B441 von Loccum in Richtung ...

