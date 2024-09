Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rehburg-Loccum (ots)

(KEM) Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall an der Münchehäger Straße schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Lübbecker mit seinem Motorrad gegen 13 Uhr die Münchehäger Straße/B441 von Loccum in Richtung Münchehagen und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden BMW zu überholen. Der vorausfahrende 42-jährige BMW-Fahrer solle kurz darauf nach links ausgeschert sein, um in die Alte Zollstraße abzubiegen. Der Motorradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, fuhr dem BMW auf und stürzte. Er war ansprechbar, jedoch schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Lenker des Motorradrads wurde durch den Zusammenstoß verbogen. Es musste abgeschleppt werden. Der PKW wurde am linken Heck beschädigt.

Der aus Wadersloh stammende BMW-Fahrer sowie seine beiden Insassen blieben unverletzt.

