Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Landesbergen (ots)

Landesbergen (Hei). Am Freitag, den 20. September 2024, kam es in der Zeit zwischen 12:00-17:20 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in einen geparkten Pkw. Dieser befand sich im Vagesweg in der Nähe der Langen Straße. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Hyundai i10. Die derzeit unbekannte Täterschaft hat eine Fensterscheibe des Pkw der 22-Jährigen Geschädigten aus Nienburg auf derzeit unbekannte Art und Weise eingeschlagen und das Diebesgut entwendet. Zeugen, die sachdienliche Informationen zu der Tat erteilen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Stolzenau zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell