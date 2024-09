Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Mann bei Auseinandersetzung am Bahnhof schwer verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitagabend, den 20.09.2024, gegen 19.43 Uhr wurde die Polizei Nienburg von der Integrierten Regionalleitstelle Nienburg/Schaumburg aufgrund einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen am Nienburger Hauptbahnhof alarmiert, in deren Folge ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden sein soll. Der Täter sei geflüchtet.

Die Polizei entsandte unverzüglich alle verfügbaren Einsatzkräfte aus Nienburg, Hoya und Stolzenau. Bei ihrem Eintreffen wurde ein aus dem Landkreis Nienburg stammender Mann bereits vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der 34-Jährige wurde unmittelbar in ein Krankenhaus transportiert. Nach einer Notoperation ist sein Zustand stabil.

Zur Spurensuche und -sicherung waren auch Kräfte des Fachkommissariats Forensik am Tatort. Infolge intensiver und umfangreicher Ermittlungen hat die Polizei Nienburg bereits gegen 1.20 Uhr eine männliche Person vorläufig festgenommen, die dringend verdächtigt ist, den 34-Jährigen mit einem Messer angegriffen zu haben. Die Ermittlungen, die durch das Fachkommissariat 1 der Inspektion geführt werden, dauern an.

Weitere Nachfragen sind ausschließlich an die Staatsanwaltschaft Verden zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell