POL-NI: Rodewald - 11-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lindhorst (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Mittwoch den 18.09.2024 zwischen 5:40 Uhr und 17:20 Uhr am Bahnhof in Lindhorst ereignete. Ein 16-Jähriger aus Sachsenhagen stellte sein Mountainbike am Fahrradständer vor dem Bahnhof ab und verschloss es. Als er am Abend zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr dort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 ...

