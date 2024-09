Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Ermittlungserfolg der Rintelner Polizei - 32-jähriger Rintelner in U-Haft

Rinteln (ots)

(KEM) Am heutigen Vormittag haben Einsatzkräfte des PK Rinteln einen 32-jährigen Rintelner festgenommen. Der Mann ist dringend verdächtigt, am vergangenen Freitagabend mehrere Kunden eines Getränkemarktes in Rinteln mit einem Messer bedroht zu haben. Der 32-Jährige muss sich wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung sowie Widerstands verantworten. (siehe Pressemeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5865086). Er war zwar vergangenen Freitag in einer Fachklinik untergebracht worden, konnte diese am Folgetag jedoch wieder verlassen.

Die Rintelner Polizei hatte die umfangreichen Ermittlungen mit Hochdruck geführt. In diesem Zuge beantragten die Beamten bei der Staatsanwaltschaft Bückeburg auch einen Untersuchungs-Haftbefehl, der am heutigen Tag vollstreckt werden konnte. Mehrere Rintelner Einsatzkräfte nahmen den Mann um 11.05 Uhr an seiner Wohnanschrift widerstandslos fest. Nachdem er im Rintelner Kommissariat erkennungsdienstlich behandelt wurde, wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Bislang haben sich nicht alle Opfer der Tat am vergangenen Freitag bei der Polizei gemeldet. Insbesondere der Radfahrer, den der 32-Jährige angreifen wollte, als auch weitere Kunden, die Hinweise geben können, werden erneut gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

