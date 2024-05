Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Polizei lädt am Präventionstag zur kostenlosen Fahrradcodierung ein/Anmeldung erforderlich

Die Polizei führt am Samstag, den 25. Mai, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr, im Rahmen des Präventionstages auf dem Mitarbeiterparkplatz des Landratsamtes in der Wilhelm-Seipp-Straße 4 eine Fahrradcodierung durch. Für die Codierung ist eine Voranmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei den Schutzleuten vor Ort der Polizeistation Groß-Gerau werktags zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 06152/175-19 oder -22 anmelden.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell