POL-NI: Zeugenaufruf nach riskantem Überholmanöver

Bückeburg (ots) - (KEM) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, den 18.09.2024, an der Herminenstr. ereignet hat. Eine 59-jährige Diepenauerin hatte ihren blauen Opel gegen 8 Uhr an der Hausnr. 17 F geparkt und ihre Arbeitsstelle aufgesucht. Als sie gegen 13.20 zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie mehrere frische Lackkratzer am rechten hinteren Kotflügel fest. Ein ...

