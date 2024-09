POL-NI: Bückeburg - Unbekannte stehlen Baumaschinen aus Planenanhänger

Liebenau (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 17.09.2024, in der Zeit von ca. 14 bis 22 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein am Seniorenheim in Liebenau (Am Rehmen) abgestelltes E-Bike gestohlen. Das Trekkingrad des Herstellers Victoria war angeschlossen, grau mit fliederfarbenem Schimmer und hatte einen Wert von ca. 4.500 Euro. Die 45-jährige Geschädigte, die aus Liebenau stammt, erstattete Anzeige. Zeugen, die ...

