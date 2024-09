Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - VW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum

Nienburg (ots)

(KEM) Gestern, den 18.09.2024, gegen 21.20 Uhr kam ein 51-jähriger Eystruper aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW in Hämelhausen an der Dorfstraße Höhe Hausnr. 44 aus Richtung Rethem kommend von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Nach aktuellen Erkenntnissen stieg der Fahrzeugführer eigenständig aus dem PKW aus, blieb dann jedoch auf dem Gehweg liegen. Er wurde schwer verletzt, war jedoch ansprechbar. Nachdem er zunächst durch Ersthelfer und dann durch eintreffende Feuerwehrkräfte versorgt wurde, transportierte ihn eine RTW-Besatzung in ein Krankenhaus.

Der VW wurde an der Front vollständig zerstört, an der Beifahrerseite stark eingedrückt und war nicht mehr fahrbereit. Er wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt vorläufig geschätzt ca. 7.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

