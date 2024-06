Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Ein unbekannter Täter hat am 25.06.24, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.30 Uhr, einen in der Giesener Str., Höhe Wiesenstr., geparkten silbernen Audi beschädigt. Der Täter trat vermutlich gegen den rechten Außenspiegel und zerkratzte den rechten vorderen Kotflügel. Es entstand ein Schaden von ca. 500EUR. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

