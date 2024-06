POL-HI: Unbekannter stiehlt Rucksack aus Auto vor den Augen des Geschädigten

Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Am 24.06.2024 gegen 11:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Alfelderin mit einem PKW die Bundesstraße 3 von Delligsen kommend in Fahrtrichtung Gerzen. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kam zu einer Kollision mit einer dort befindlichen Schutzplanke. Glücklicherweise erlitt die Unfallbeteiligte in Folge der Kollision keine ...

