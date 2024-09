Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien an Hausfassade und Rolladen

Eystrup (ots)

(KEM) Seit geraumer Zeit beschmieren bislang unbekannte Täter das Haus einer Seniorin am Krummen Weg in Eystrup mit Farbe. Die Farbe lässt sich nur unter großer Mühe und teilweise gar nicht wieder entfernen. Wie der Polizei gestern bekannt wurde, ist es am Wochenende vom 07. bis zum 09. September erneut zu Farbschmierereien am Haus der Eystruperin gekommen. Die Polizeistation (PSt) Eystrup führt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und hofft auf Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der PSt Eystrup unter 04254/802210 zu melden.

