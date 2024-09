Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau - Zeugenaufruf nach E-Bike Diebstahl

Liebenau (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 17.09.2024, in der Zeit von ca. 14 bis 22 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein am Seniorenheim in Liebenau (Am Rehmen) abgestelltes E-Bike gestohlen. Das Trekkingrad des Herstellers Victoria war angeschlossen, grau mit fliederfarbenem Schimmer und hatte einen Wert von ca. 4.500 Euro. Die 45-jährige Geschädigte, die aus Liebenau stammt, erstattete Anzeige.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der PSt Marklohe unter 05021/924060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell