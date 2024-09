POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Bedrohung mit Messer

Rinteln (ots) - (bl) Am 13.09.2024 kam es gegen 15:55 Uhr in der Ostertorstraße in Rinteln zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw Nissan durch einen Pkw Ford beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800EUR. Auch wenn der verursachende Pkw bekannt ist, muss der oder die Fahrzeugführerin noch ermittelt werden. Die Polizei bittet daher Zeugen sich mit der Polizei in Rinteln unter der 05751 - 9646-0 in ...

