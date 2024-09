POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots) - (bl) Am 14.09.2024 ist es in dem Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Taubenbergstraße in Rinteln gekommen. Die Fensterscheibe eines Wohnhauses wurde durch einen Steinwurf beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ungefähr 250EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter der 05751 - 9646-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

