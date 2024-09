POL-NI: Mountainbike eines 16-Jährigen am Bahnhof entwendet

Lavelsloh (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 18.09.2024, gegen 14.10 Uhr ereignete sich am Hiller Weg in Lavelsloh ein Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW stark beschädigt wurden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Diepenauer mit seinem VW den Schafedamm und beabsichtigte, nach links in den Hiller Weg abzubiegen. Hierbei übersah er jedoch einen ...

