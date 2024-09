Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Die Pferdestärken nicht im Zaum gehalten

Teslafahrer kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Bad Eilsen (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 01:30 Uhr, wurden die Beamten der Polizei Bückeburg zu einem Verkehrsunfall an der Bückeburger Straße in Bad Eilsen alarmiert. Da die Eingangsmeldung bei der Rettungsleitstelle unverständlich war, war die Lage zunächst völlig unklar. Bei Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes wurde dann aber das ganze Ausmaß sichtbar: ein weißer Pkw Tesla lag kopfüber im Garten eines Grundstücks an der Neuen Straße. Vor Ort konnten die drei Insassen des Pkw angetroffen werden, die alle wie durch ein Wunder unverletzt blieben. Ersten Ermittlungen zufolge, ist der Fahrzeugführer, ein 21jähriger Bielefelder, beim Beschleunigen seines nach eigenen Angaben 500 PS starken Pkw am Ortsausgang in Richtung Luhden auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern und dann nach rechts von der Straße abgekommen. Der Pkw rutschte anschließend mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Bordstein und wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach geschleudert. Dabei durchbrach der Pkw einen Zaun sowie eine Grundstückshecke und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Beide Achsen des hochmotorisierten Elektroautos brachen, der vordere linke Reifen samt Felge wurden abgerissen. Da zunächst unklar war, ob durch den Unfall eine Gefahr von dem Akku des verunfallten Pkw ausging, wurde seitens der Rettungsleitstelle die Freiwillige Feuerwehr Bad Eilsen nachalarmiert. Nach Überprüfung konnte seitens der Feuerwehr aber Entwarnung gegeben und das Fahrzeug von einem Abschleppdienst aus dem Garten geborgen werden. Die Polizei bittet den Ersthelfer, welche auch mutmaßlich einen Notruf abgesetzt hat, bei Unfallaufnahme aber nicht mehr vor Ort war, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Rufnummer 05722 28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell