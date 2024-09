Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Todesfallermittlung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024, erfolgte gegen 11:10 Uhr ein Polizeieinsatz in der Eisenacher Bahnhofstraße im Zusammenhang mit einem Todesfall. Bestehende Hintergründe sind Gegenstand üblicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Wegen der in solchen Angelegenheiten angezeigten Rücksichtnahme auf die Rechte von Hinterbliebenen können keine weiteren Angaben erfolgen. Die in sozialen Medien hierzu zunächst verbreiteten Informationen stellen Falschangaben dar. (mwi)

