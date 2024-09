Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Hoya (ots)

MW

Am Samstag, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.50 Uhr, kam es in Hoya auf dem Famila-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht, und zwar in der Nähe der Bank an der Einfahrt zu den Parkplätzen des Famila-Marktes. Ein dort abgestellter Ford Kuga wurde durch einen anderen Pkw, vermutlich beim Ausparken, im hinteren Bereich auf der Beifahrerseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1500EUR. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen dunklen Kleinwagen, der zuvor neben dem beschädigten Fahrzeug stand, verursacht. Wer Hinweise auf den Verursacher bzw. das Fahrzeug geben kann, möge sich bitte mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-67280 in Verbindung setzen.

