LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Nordhausen (ots) - Am Mittwoch hinterließen bislang Unbekannte mehrere Hakenkreuze an mehreren frisch gestrichenen Wänden der Hausflure eines Mehrfamilienhauses in der Ostrower Straße. Die Tat ereignete sich bisherigen Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23.59 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger ...

mehr