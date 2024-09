Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Fahrrad an rechtmäßigen Eigentümer übergeben - Polizei sucht Besitzer eines weiteren Fahrrades

Kyffhäuserkreis/Jena (ots)

In der vergangenen Woche konnte die Polizei im Kyffhäuserkreis einen Ermittlungserfolg verzeichnen und ein gestohlenes Fahrrad an seinen rechtmäßigen Besitzer aushändigen. Dessen Fahrrad war am 9. September in Jena gestohlen worden. Er konnte es zeitnah in einer Ortschaft im Kyffhäuserkreis orten und wandte sich an die örtliche Polizeidienststelle. Polizeibeamte überprüften das betroffene Objekt und fanden am zurückliegenden Donnerstag im Keller das hochwertige Mountainbike. Auch ein zweites hochwertiges Rad, welches sich vor Ort befand, stellten die Polizisten sicher. Gegen einen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Er hatte die Räder bei einem weiteren Verdächtigen in Jena gekauft.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Eigentümer des zweiten sichergestellten Rades. Wer sein Rad erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 0361/574365011, oder der Polizei in Jena, unter der Tel: 03641/810, zu melden.

Aktenzeichen: 0235817

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell