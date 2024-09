Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte hinterlassen verfassungsfeindliche Symbole im Hausflur

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch hinterließen bislang Unbekannte mehrere Hakenkreuze an mehreren frisch gestrichenen Wänden der Hausflure eines Mehrfamilienhauses in der Ostrower Straße. Die Tat ereignete sich bisherigen Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23.59 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bereits in der Vergangenheit waren Wände des Hausflures im Mehrfamilienhaus durch Unbekannte mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Auch in diesem Zusammenhang führt die Polizei Ermittlungsverfahren. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0244723

