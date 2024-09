LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ellrich (ots) - Ein Fahrradfahrer ist am Mittwoch gestürzt und dadurch schwer verletzt worden. Der 74-Jährige befuhr gegen 17.40 Uhr die Landstraße 1037 aus Richtung Ellrich in Richtung Cleysingen. Seinen Aussagen zufolge überfuhr er einen Stock und kam in weiterer Folge zu Fall, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

