Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zwei Menschen verletzt

Artern (ots)

Am Donnerstag rückten Polizei und Feuerwehr kurz nach 4 Uhr zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zum Bahnhof aus. Dort war es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung, die ersten Ermittlungen zufolge gegnwärtig nicht vermietet war, zu einem Brand gekommen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Haus verlassen. Zwei von ihnen, eine 57-jährige Frau und ein Mann im Alter von 53 Jahren, erlitten beim Durchqueren des verrauchten Hausflures eine Rauchgasintoxikation. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 5 Uhr hatte die Feuerwehr die Löschmaßnahmen beendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen Wert im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0245010

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell