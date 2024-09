LPI-NDH: Mehrere Wildunfälle in den Morgenstunden

Bad Langensalza (ots) - In Bad Langensalza erbeuteten zwei bislang unbekannte Täterinnen am Dienstag, gegen 10.45 Uhr, Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung. Eine bislang unbekannte Frau gab an, Spenden zu sammeln und verschaffte sich so Zutritt in eine Wohnung in der Breitscheidstraße. Während die Unbekannte die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte, betritt ...

mehr