Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck aus Wohnung

Bad Langensalza (ots)

In Bad Langensalza erbeuteten zwei bislang unbekannte Täterinnen am Dienstag, gegen 10.45 Uhr, Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung. Eine bislang unbekannte Frau gab an, Spenden zu sammeln und verschaffte sich so Zutritt in eine Wohnung in der Breitscheidstraße. Während die Unbekannte die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte, betritt offenbar eine zweite Unbekannte die Wohnung. Durch die Täterinnen werden schließlich Bargeld und Schmuck aus der Wohnung entwendet. Die Unbekannten verließen anschließend die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein uns bittet um Zeugenhinweise. Die unbekannte Frau, welche die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte, soll etwa 1,60 m groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Sie trug schwarze Haare, die sie zum Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Sie soll etwa zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Täterinnen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0243426

