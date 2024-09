LPI-NDH: Wasserfässer von Reitplatzgelände gestohlen

Nordhausen (ots) - Diebe machten sich in der Nacht zu Dienstag im Keller und im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Justus-Jonas-Straße zu schaffen. Der oder die Täter entwendeten aus dem Haus mehrere Paar Schuhe, eine Tattoo-Maschine, DVDs sowie ein Fahrrad. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Spuren. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0242736 ...

mehr