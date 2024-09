LPI-NDH: Lebensmittelausgabestelle von Dieben heimgesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Montagnachmittag wurden Aufbruchspuren an einem Cafè in der Stubenstraße festgestellt. Augenscheinlich hatten bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in das Café einzudringen. Der oder die Täter scheiterten jedoch, sodass sie nicht in das Lokal gelangten. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls und bittet unter der Tel. 03606/6510 ...

