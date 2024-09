BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt falsche Identität auf und verweigert Einreise

Weil am Rhein (ots) - Mit einem gefälschten Reisepass versuchte ein 44-Jähriger eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Bei einer Kontrolle der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) fiel der Versuch auf. Einsatzkräfte der GoD kontrollierten den 44-Jährigen am Montagmittag (09.09.24) in einem Fernzug zwischen Basel und Freiburg. Bei der Kontrolle auf Höhe Weil am Rhein legte die Person einen ...

mehr