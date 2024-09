Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall unerlaubt geflüchtet

Birkenfelde (ots)

Am Dienstagmorgen stellte der Besitzer eines Audi an seinem abgestellten Fahrzeug unfallbedingte Schäden fest. Der bislang unbekannte Versucher des Unfallschadens hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Der Unfall ereignete sich zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, in der Straße Steinerhof. Wer Hinweise zum Unfall oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0242674

