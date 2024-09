Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag, gegen 17.35 Uhr, die Rudolf-Breitscheid-Straße in Mühlhauen. Als er nach links auf die Thomas-Müntzer-Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 21-Jährigen, welche die Thomas-Müntzer-Straße befuhr. Die 21-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

