Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch in Klinik gesucht

Bad Tennstedt (ots)

Am Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter zwischen 5 Uhr und 6 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Klinik im Badeweg. Der oder die Täter begaben sich dort in ein Büro und versachten einen Sachschaden von etwa 3000 Euro. Was genau die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat den Einbruch bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0243783

