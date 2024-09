FW-M: Straßenbahn kollidiert mit Pkw (Schwabing-West)

München (ots) - Montag, 16. September 2024, 11.50 Uhr; Luitpoldbrücke/John-F.-Kennedy-Brücke Am Mittag hat die Besatzung des Rettungshubschraubers "Christoph 1" einen in der Isar treibenden 24-Jährigen gerettet. Mitarbeitende eines Vermessungstrupps war auf Höhe der Luitpoldbrücke ein in der derzeit reißenden Isar treibende Person aufgefallen. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr. Wie bei dem Alarmstichwort "Person ...

