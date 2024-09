FW-M: Dichter Rauch durch brennende Autos (Isarvorstadt)

München (ots) - Sonntag, 15. September 2024, 11.52 Uhr Lindenschmitstraße Ein 9 Jahre altes Mädchen ist von der Feuerwehr am Sonntagmittag aus ihrer Nähmaschine befreit worden. Mit leichten Verletzungen kam sie in eine Kinderklinik. Die junge Mathilda näht in ihrem Kinderzimmer mit ihrer Nähmaschine. Doch plötzlich lief etwas ziemlich schief. Sie kam mit ihrem Finger zu nah an die Nadel. Diese durchbohrte ihren ...

