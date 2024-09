Feuerwehr München

FW-M: Rollstuhlfahrer aus Isar gerettet (Oberföhring)

München (ots)

Samstag, 14. September 2024, 18.38 Uhr

Isar, St. Emmerambrücke

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben einen 19-Jährigen mit seinem Rollstuhl aus der Isar gerettet. Er konnte nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst nach Hause gebracht werden.

Eine Person im Wasser wurde der Integrierten Leitstelle um 18.38 Uhr gemeldet. Etwa 200 Meter vor der St. Emmerambrücke wurde die Person gesichtet. Sofort wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzstelle alarmiert. Da sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr noch in ihrem Gerätehaus befanden, waren diese als erstes vor Ort. Die als Strömungsretter ausgebildeten Einsatzkräfte retteten hier einen 19-Jährigen mit seinem Rollstuhl aus dem Hochwasser der Isar. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wärmten sie den unterkühlten Mann mit Rettungsdecken. Er wurde anschließend in den Rettungswagen zur weiteren Untersuchung gebracht. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Nach eigenen Aussagen wollte er sich das Hochwasser der Isar näher ansehen. Warum er dann mit seinem Rollstuhl erfasst und ins Wasser gezogen wurde, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Wir möchten erneut auf die Gefahr der Isar bei Hochwasser hinweisen und vor einem Betreten der Ufernähe warnen. Auch keine Fahrräder oder E-Scooter in Ufernähe abstellen. Die Feuerwehr musste hier gestern ebenfalls ausrücken, um diese Fahrzeuge zu sichern.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell