Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag wurde ein 28-Jähriger in Weimar bei einem Unfall leicht verletzt. In der Erfurter Straße mussten erst ein VW und dann ein Seat aufgrund der Verkehrslage bremsen. Ein 39-jähriger Skodafahrer erfasste die Situation zu spät und fuhr auf den Seat auf, wodurch dieser auf den VW geschoben wurde. Der Fahrer des Seats klagte über Schmerzen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Blutprobe wird nun Aufschluss über die Höhe des Alkoholwertes ergeben. Sein Führerschein wurde vorerst sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell