Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böschung in Brand

Oldisleben (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 22 Uhr zwischen Esperstedt und Oldisleben zu einem Böschungsbrand. Es stand eine Grünfläche von etwa zehn Quadratmeter in Flammen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Selbstentzündung gilt gegenwärtig als unwahrscheinlich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer Angaben zu dem Böschungsbrand machen kann oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0244662

