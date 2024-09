Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Baustelle

Nordhausen (ots)

Bislang Unbekannte drangen im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 8. September, 12 Uhr und Mittwoch, 18. September, 16 Uhr in einen im Bau befindlichen Rohbau eines zukünftigen Autohauses in der Straße Am Stadion ein. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0244496

